Shpërndaje në:

Dënimi me Vdekje për Terrorizëm dhe Tradhti ndaj Vendit duhet të ketë në gjithë Evropën! Terrorizmi nuk duhet të matet vetëm në numrin e të vdekurve, por në numrin e ëndrrave të humbura.

Trump: “Terroristët nuk e adhurojnë Perëndinë. Ata adhurojnë vdekjen.”

***

Nëse njeriu është në një luftë duhet ta pranojë haptas se kush është armiku dhe se çfarë metoda përdor armiku. Kjo është ajo që qeveritë impotente evropiane nuk duan ta dinë. Ata nuk e marrin seriozisht fjalën e armikut. Mediat evropiane (edhe shqipfolëse pra) vazhdimisht sigurojnë “ekspertë” të cilët si idiotë që janë, i nënvlerësojnë kërcënimet. Por tragjedia është e dyfishtë, prandaj përsëritet. Evropianët vuajnë nga një krisje karakteri që është më e keqe se e islamikëve: Ata nuk dëshirojnë ta shohin të vërtetën në sy, aq më pak e pranojnë atë në mënyrë të hapur, dhe sigurisht jo të mbushen me mend nga pasojat e saj.

***

Sulmi radhës në zemër të Londrës zgjati vetëm tetë minuta. Por brenda asaj kohe të shkurtër tre burra arabik/islamik arritën t`i shkaktojnë Londrës dhe Mbretërisë së Bashkuar dëmin e pamatshëm. Gjashtë persona u vranë dhe mbi 50 kanë përfunduar në spital. Disa mijëra u gjendën në mes të terrorit dhe do të mbajnë me vete frikën dhe panikun gjatë gjithë jetës. Shumica e britanikëve kanë ndjekur dramën gjatë mbrëmjes dhe tashmë të gjithë e dinë se Britania brenda 3 muajsh është goditur tre herë nga sulmet terroriste islamike, dy në kohë të shkurtër. Një grup policor ishte i shpejt në vendin e ngjarjes dhe vrau tre terroristë.

***

Ne jemi dëshmitarë të një tragjedie të tmerrshme evropiane. “Tragjedi”, termi antik i pellazgëve të vjetër për një lloj të caktuar të dramës, e cila përfundon në fatkeqësi për shkak të karakterit të krisur të protagonistëve kryesor. Mërzitja dhe trishtimi më tepër ndodhin për shkak të dobësitë së vetë personalitetit tonë.

Në Evropën Perëndimore, ka shumë njerëz me pushtet të cilëve u mungon forca e karakterit. Ata refuzojnë të pranojnë se një pjesë e madhe e myslimanëve të importuar nga Arabia, Azia, Afrika në Evropë janë armiq të qytetërimit tonë. Ata refuzojnë të pranojnë se vrasësit mbrohen nga kjo kolonë e pestë. Ata refuzojnë të pranojnë se kjo kolonë e pestë rritet, ndërsa popullsia origjinale evropiane është duke u pakësuar, deri në asgjësim.

Kjo nuk është një çështje e interpretimit, ajo duket vetëm duke përdorur sytë tuaj. Por sytë e verbuar dhe trutë e turbulluar të qeveritarëve, pseudo-politikanëve, pseudo-gazetarëve dhe pseudo-intelektualëve evropian, për shkak të karakterit të krisur as që duan të shohin pasojat afatgjata të importimit të dhunës, dhe se për një kohë të shkurtër, pjesa më e madhe e Evropës do të duket si Islamabadi dhe do të jetë si zonat e luftës në Lindjen e Mesme.

Forma të ngjashme të karakterit të dobët është diçka që shumë njerëz normal do ta kishin vërejtur te të çmendurit, alkoolikët, narkomanët dhe të tjerët të cilët nuk kanë aftësinë për të parandaluar sjelljen e tyre vetë-shkatërruese.

Nëse vazhdon importimi masiv, kolonizimi i Evropës me të huaj, brenda 10 viteve edhe shqiptarët do të bëhen pakicë në vendin e tyre.

***

Një pengesë e madhe e shteteve-kombe, siç shihet nga ana e shumë miliarderëve mafioz, është se ato mund të ofrojnë kontrollin kombëtar demokratik të tregjeve të punës, lëndëve të para dhe burimeve. Kjo është pengesa e papranueshme shikuar nga pikëpamjet e korporatave. Prandaj organizojnë emigrimin masiv në Evropë që natyrisht do të lehtësojë shuarjen e shteteve-kombe.

***

Lufta e Dytë Botërore përdoret si një sfond e migrimit masiv aktual jo-legal dhe bamirësia nuk është më një çështje personale, por një detyrë e imponuar nga BE. Por nëse ky parim zbatohet në një vend të vogël si Shqipëria dhe Kosova me 4-5 milion shqiptarë autokton, pasojat do të jenë katastrofë.

Edhe ne jemi të thirrur për t`u bërë të “mirë”, dhe të mirë janë ata që hapin kufijtë e atdheut të vet për gjithë Afrikën, Arabinë dhe Azinë. Shkolla është bërë një projekt politik, çdo nxënës ose student duhet të formohet në bazë të idealeve aktuale idiote utopiste.

***

Arsyeja pse shumica e evropianëve frikohen nga myslimanët është për shkak të terrorit, a është kjo aq e vështirë për ta kuptuar?

Ju mund të interpretoni Kuranin në shumë mënyra. Ajo që ka rëndësi nuk është se si ne e interpretojmë atë, por si myslimanët e botës dhe Kolona e Pestë brenda nesh e interpretojnë atë. Ju duhet të shikoni atë që bëjnë ata! A është kaq e vështirë?

***

“Londra qyteti më i sigurt në botë”

Kryetari i Bashkisë së Londrës Sadiq Khan është në BBC, duke thënë se Londra është qyteti më i sigurt në botë. Ai e thotë gënjeshtrën e radhës pas sulmit të tretë në këto tre muaj.

Por deklaratat e tij kanë shumë pak kontakte me realitetin. Ju duhet të thoni gjërat e duhura, dhe nuk guxoni të përmendni gjëra që mund të krijojnë përçarje të vendasve me ardhacakët e padëshiruar.

BBC dhe media të tjera janë bërë pjesë e problemit.

– Si duken sulmuesit? Pyeti gazetari Ben Brown një dëshmitar okular që i pa sulmuesit në një distancë të afërt. Por dëshmitari nuk guxonte për të thënë se si dukeshin ata. Ai e përshkruan disa herë automjetin e mallrave dhe se si ata bisha barbare dolën jashtë automjetit vrasës, por ai nuk thotë asgjë rreth asaj se si dukeshin ata, se terroristët nuk janë të prodhimit shtëpiak (evropianë) por dhunë e importuar nga Arabia, Afrika, Azia.

Vetëm një djalë me aksent të huaj thotë se burrat bërtitën: “Kjo është për All-llahun”, ndërsa ata therën me thika kalimtarët e pafajshëm. Por fjalët e tij nuk janë të përsëritura nga BBC.

Ne e pamë këtë mbulim të ri antiseptik gjatë sulmit në Westminster: Vetëm përqendrim në detaje, por asgjë se kush është prapa, çfarë do të thotë ajo. E vërteta nuk është e mirëpritur.

Audienca (publiku) është ulur dhe e shohin atë që ndodhë, por ata nga frika e persekutimit nuk e thonë me zë të lartë atë që të gjithë e dinë: se ajo është një sulm terrorist – por se kush qëndron prapa terrorit nuk mund të thuhet.

Kush qëndron prapa sulmit, pyetën studio BBC. Gazetari që komenton, përgjigjet se është shumë herët për të thënë ndonjë gjë. Kështu që ai gazetar është vetëm një nga pseudo-gazetarët që merret me dallavere. Ai mundohet për të mbajtur versionin që shkon brenda kufijve të pranueshëm.

Ky është realiteti i “qytetit më të sigurt në botë”, pasi u godit nga terrori për herë të dytë dhe pak më shumë se një javë pasi fëmijët u masakruan në Mançester. E vërteta sakrifikohet për arsye politike, për të ruajtur paqen sociale, për të ruajtur prestigjin e një projekti fantazmë globalizmi utopist që eksplodon rrezikshëm, pashtershëm para syve tanë.

***

USA zhvillon luftë asgjësimi kundër IS

SHBA nuk do të lejojë të shpëtojnë IS-luftëtarët (terroristët) në Mosulin ose Raqqa. IS do të fshihen nga faqja e dheut. Qëllimi është: për të vrarë IS-luftëtarët kështu që ata nuk do të kenë mundësi të rikthehen gjallë në shtëpi.

Fakti që Shtetet e Bashkuara kanë një qëllim të tillë nuk është sensacional. Është shumë mirë që ne amerikanët e themi këtë publikisht. Jo agjendat e fshehura. Vetëm real-politika. Disa myslimanë në Perëndim (por edhe në trojet arbërore) nuk do ta pëlqejnë atë që ata dëgjojnë.

Qëllimi është i qartë: Luftëtarët (terroristët) me pasaporta Perëndimore nuk do të jenë në gjendje të kthehen gjallë dhe të kryejnë terror në Perëndim. Ata do të do të vriten në Siri dhe Irak.

Forcat amerikane dhe irakiane janë duke u përgatitur për betejën finale që do të zhvillohet për Mosul. Ajo është një përplasje e qytetërimeve.

***

Kolona e pestë është më e rrezikshme se kanceri në mushkëri

Kjo kërkon të gjurmohet, sidomos Kolona e Pestë brenda partive politike dhe komuniteteve fetare në trojet arbërore, duke u përqendruar më tepër në atë myslimane dhe ortodokse. Sidomos në pseudo-hoxhallarët dhe pseudo-priftërinjtë ortodoks filo-grek të cilët janë në rrugë e sipër ta shkatërrojnë Vendin dhe asgjësojnë Kombin.

Probleme të mëdha bëjnë thirrje për masa të fuqishme. Dhe, jemi ne atdhetarët e pa-korruptuar që kemi për obligim t`i shkatërrojmë dhe asgjësojmë keqbërësit.