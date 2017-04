Shpërndaje në:

Nga Aurel Dasareti, USA, ekspert i shkencave ushtarake-psikologjike (dasaretiaurel@yahoo.com.au)

Njeriu pa asnjë vlerë kombëtare, njeriu që i nënshtrohet të huajit dashakeq, njeriu që nuk e përfillin fare në shoqërinë e vet. Kush është ai? Askush.

Pavarësisht nga shanset e dobëta që ekzistojnë, unë besoj se një shkëmb i patundur i një vendosmërie kokëfortë atdhetare dhe intelektuale për të përcaktuar se çfarë është e vërteta reale e jetës sonë dhe shoqërisë tonë, është një detyrim themelor për të gjithë ne.

***

Nëse jemi të denjë për trashëgiminë tonë ilire do duhet, natyrisht, të jemi të gatshëm që të hedhim poshtë çdo diskriminim dhe shfrytëzim tiranik të kolonizatorëve dhe derrave shqipfolës.

Asnjë shqiptar nuk dëshiron të zhvillojë marrëdhënie të reja skllav-padron apo t`ia nënshtrojë vullnetin e vet sunduesve barbarë despotikë sllavo-ortodoks me ndonjë mënyrë të re.

Asnjë qeveri mafioze nuk deklaron haptas se nënshtron dhe shkel në mënyrë flagrante vullnetin e popullit; përkundrazi, priret të përdorë një frazeologji të re që duket krejt e kundërt me atë të vjetrën. Pra, fjalë e shprehje që duken të bukura, por fshehin a shtrembërojnë të vërtetën ose janë të zbrazëta e pa vlerë.

***

Popujt autokton të kërcënuar

Në botë ka rreth 300 milionë njerëz që i përkasin një populli autokton. Shqiptarët e Gadishullit Ilirik, banorë autoktonë në trojet e tyre, rrënjës të atij vendi ku kanë jetuar paraardhësit e tij pellazg/ilir që në kohë më të lashta kur historia nuk ka ekzistuar.

Në trojet shqiptare zhvillohet një politikë asimilimi i llojit më të keq, disa në grek, disa në turk e arab, disa në sllavo-ortodoks. Qëllimi i armiqve është që nëpërmjet Kalit të Trojës të shfarosin gjuhën e shqiptarëve, kulturën dhe mënyrën e jetës. Ata nuk do të përbëjnë më një grup të veçantë të njerëzve nëse forcat patriotike nuk zgjohen që ta ndalojnë nënshtrimin.

Shqiptar! Mos i beso errësirës kur drita bie poshtë në prehrin e muzgut të zymtë.

Misionarët grek erdhën për terr. Misionarët mysliman turko/arab erdhën nëpër errësirë. Prandaj shumica e dhomave të kishave ortodokse dhe xhamive janë terratisur. Priftërinjtë dhe hoxhallarët ua kanë terratisur sytë dhe mendjet “besimtarëve” shqipfolës, ua kanë vjedhur qiellin.

***

Varfëria e madhe shpirtërore në Shqipëri

Në trojet shqiptare ka një numër të madh njerëzish të cilët janë materialisht të varfër, dhe ka një varfëri enorme shpirtërore.

Sistemi i shoqërisë shqiptare brenda dhe jashtë murit të arbrit duhet të jetë i rreptë por i drejtë. Por, për të qenë i drejtë, është e rëndësishme që ai gjithashtu të jetë i saktë.

Hijet e materialit pornografik, keqpërdorimi i fesë, radikalizmi islamik e errësojnë dhe degradojnë shumë shoqërinë shqiptare, dhe e dëmtojnë individin që është kapur nga ajo.

Big Brother (dhe të ngjashme) është një program pleh i TV së Shqipërisë. Program i pamoralshëm, degradues, patologjik, anormal, në kundërshtim me natyrën, histerik, i ekzagjeruar, i çoroditur, i shtrembëruar, i përdredhur. Program pervers për shikuesit pervers. Realitet i imazhit të pasqyrës, në kontrast me përfaqësitë e shkëlqimit të rremë – është i mbushur me mungesë shprese, poshtërim dhe zbrazëti. Si pasojë ka sasi të pafund pabesie mes çifteve, divorcet, fëmijë me prindër të ndarë, dhuna seksuale, profit joligjor, shfrytëzime, trafikime, emocione të thyera.

“Kallashi”, rospi e famshme, që në kafene të Kosovës së varfër, nga myshterinjtë përves (shumica e tyre burra pleq por merakli) fiton mijëra euro për disa orë lëkundje bythësh shumë të trasha ama edhe shumë të palara. Paramendoni çfarë gëzimi do të kishin gratë, rejat, mbesat, nipat, stërnipat e këtyre meraklinjve pleq sikur ato lek që krye-shtëpiaku ia dhuron Kallashit për bythët mashalla, të përdoreshin për nevojat më elementare jetësore të cilat i mungojnë familjes, bukë e krip e ujë.

Më kollaj e kanë meraklinjtë shqipfolës të FYROM-it. Në vend të ndonjë “Kallashi” vendore, në kafetë e shumta të asaj treve, “punojnë” rospi të importuara nga Rumunia, Moldavia. Dhe, e njëjta mesele, sidomos pas faljes së xhumasë lokalet mbushen me pleq meraklinj ama të devotshëm e jo mahi.

***

Fundamentalizmi islamik dëshiron të qëndroje fortë në pagabueshmërinë e fesë në të cilën pretendon se beson. Islami politik që ne e shohim sot dhe që në Evropë pretendon të drejtën e vet me megafon, ka fituar fuqinë e saj vetëm me ndihmën e politikanëve, akademikëve dhe redaktorëve (mediumeve) budallenj. I njëjti Islam do të veprojë si një katalizator dhe për të krijuar një luftë të ardhshme qytetërimesh në Evropë, përfshirë Shqipërinë brenda dhe jashtë murrit të arbrit.

***

Të gjithë ata “vëllezër” të fesë myslimane, ortodokse etj që në forma të ndryshme, veçanërisht me keqpërdorimin e fesë, përpiqen ta shkombëtarizojnë dhe tjetërsojnë kombin shqiptar duke e asimiluar në grek, turk, serb, arab janë armiqtë tanë dhe ndaj tyre duhet të tregojmë mospërfillje, përbuzje, përçmim, pse jo edhe dajak nëse nuk marrin vesh me të mirë.

Është e rëndësishme që edhe besimtarët të jenë racionalë, miqësorë dhe gjithëpërfshirës. Asnjë prej nesh nuk mund të ndalojë njerëzit të praktikojnë fenë e tyre në shtëpinë e tyre; pse jo edhe në objektet fetare. Por vetëm brenda kornizave tona ligjore, duke mbrojtur domosdoshmërish vlerat themelore Kombëtare Shqiptare: gjuhën, kulturën, mënyrën e jetesës. Të mos imitojmë tjerët aty ku nuk duhet. Zgjohuni. Kërkoni Zotin e juaj.

***

Emocionet, mashtrimet, tradhtitë

Njeriu pa emocione, nuk mund të luftojë për asnjë ide; për të luftuar është e domosdoshme të duam atë për të cilën luftojmë, dhe të urrejmë atë kundër së cilës luftojmë.

Me tradhti nënkuptojmë mashtrimet, sidomos veprimet që janë të drejtuara kundër sigurisë shtetërore ose pavarësisë.

Ekziston dallimi mes tradhtisë së lartë, tradhtisë së vendit dhe tradhtisë së luftës. Tradhti të lartë janë krimet kundër Kushtetutës dhe kreut të shtetit. Tradhti ndaj vendit janë krimet kundër pavarësisë dhe sigurisë së shtetit. Tradhti lufte është kur armikut i ofrohet ndihmë në luftë.

Mashtrimi është një krim ekonomik, që kryhet me vetëdije për të marrë për vetveten, përvetësuar, përfituar me të padrejtë të mira materiale. Ai dallon nga krimet tjera tipike pronësore, siç është grabitja dhe vjedhja, sepse viktima vet në mënyrë të pavetëdijshme luan një rol aktiv për të siguruar pasurimin joligjor të autorit të krimit.

Tradita shqiptare nuk lejon terren gënjeshtre. Kultura e mirëfilltë nuk përcillet për ndonjë qëllim, por si çdo aspiratë, ka kuptim në vet-ekzistencën e saj.

***

Ne duhet t`i mësojnë njerëzit, sidomos rininë, për t’i rezistuar sfidat, se vetëm peshqit e cofët e ndjekin rrjedhën e lumit që derdhet në greminë.

Kur ishim të vegjël, unë, vëllai dhe motra ime morëm mesazhin nga prindërit tonë: “Mos u bëni si ne. Ju duhet të jeni diçka më shumë se ne.” Ky është një mesazh shumë i fuqishëm për të marrë kur mami dhe babi janë heronjtë e jetës së dikujt.

Ky komb për të cilin ne jemi aq krenarë, do të pushojë së ekzistuari brenda një kohe shumë të shkurtër nëse e gjithë kjo ecje buzë greminës vazhdon.

Kultura e mirëfilltë siguron elasticitetin, forcën mendore të shqiptarit. Ndikon fuqishëm në solidarësinë vëllazërore, shprehjen e përkrahjes për qëllimet madhore kombëtare.

***

Alarmante. Rinia e trojeve shqiptare ikën me të madhe sepse Shqipëria ka papunësi rekord. Kemi nevojë urgjente për një politikë efikase industriale, bujqësore, turistike etj më aktive për të gjithë, që të ketë një punë për të shkuar. Për ta ndërtuar Shqipërinë në ar dhe granit.

“Jeta është një garë noti. Ti nuk mund të kalosh detin vetëm duke qëndruar dhe ia ngul sytë ujit”- më thoshte gjyshi im.

Shqipëria ime. Një qiell plot me yje, lumenj magjik, deti blu aq sa ju mund të shihni, një tokë pjellore ku lulet rriten, ju dëshironi edhe më shumë? Së bashku ne do të jetojmë, çdo motër dhe çdo vëlla, fëmijët e vegjël të ylberit dhe një tokë e shenjtë.