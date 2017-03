Shpërndaje në:

Zvicër, 13 mars-Në organizim të kompanisë së njohur për evente boksi në Europë, “Sauerland Event”, në qytetin Aarhus të Danimarkës, më 18 mars, boksieri shqiptar i peshave të rënda që jeton dhe vepron në Zvicrrë, dhe bokson me flamurin kombëar shqiptar, Erzen Rrustemi (11-11 (9 KO)-0-0), do të ngjitet në ring në ndeshjen për titullin vakant për kampion të Botës në peshat super të rënda në versionin WBF ( World Boxing Federation Heavyweight title), kundër argjentinasit 36 vjeçar, Ricardo Humberto Ramirez, i njohur me nofkën “El Tigre” (16 – 14 (11 KO) – 2 (2 KO) – 0), nga Perito Moreno, Santa Cruz, Argjentinë. Ky boksier është i njohur edhe për ndeshjen që ka pësuar humbje kundër boksierit me origjinë nga Las Vegasi i Nevadës në SHBA, që jeton dhe vepron në Szczecin (Shqeqin) të Polonisë, Izuagbe Ugonoh (Izu Ugonoh), për titullin WBO Afrika, të zhvilluar në Zeldnën e Re.

Erzen Rrustemi, boksieri shqiptar, gjatë karierës së tij ka zhvilluar 11 ndeshje dhe ka shënuar po aq fitore, prej të cilave 9 me KO, dhe pikërisht ndeshjen e fundit ai e ka zhvilluar kundër një boksieri argjentinas – Ruben Angel Mino-, të cilit i shkaktoi humbjen e parë dhe ate me KO në karierën e tij, pas 40 fitoreve radhazi të gjitha me KO.

“Tani kam përfunduar pregatitjet jo vetëm fizike, por edhe ato taktiko-teknike, duke shfrytëzuar këtë kohë në mënyrë racionale, ose thënë ndryshe “për ti mbushur bateritë” për datën 18 mars, me shpresë dhe bindje se të gjithë adhuruesve të këtij sporti luftarak dhe fisnik e sidomos shqiptarëve që jetojnë e veprojnë në Danimarkë, do tu krijoj kënaqësi atë mbrëmje të boksit në qytetin Aarhus të Danimarkës, i bindur se mbështetja e shqiptarëve nuk do të mungojë”-theksoi shkurt Erzen Rrustemi.

Vlen të theksohet se ndër bartësit e këtij titulli botëror në versionin WBF, ka qënë edhe një nga legjendat e boksit profesionist botëror, Evander Holyfield.