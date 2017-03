Shpërndaje në:

Nga Aurel Dasareti, USA, ekspert i shkencave ushtarake-psikologjike (dasaretiaurel@yahoo.com.au)

Britma rreth rendit dhe ligjit me gëzim i nxjerrë nga pylli derrat. Ata shqiptarë që presin drejtësi nga “demokracia” e FYROM-it, janë të njëjtët që besojnë se djalli do t`i marrë ata në parajsë.

***

Ligji i të drejtave të njeriut përcakton:

“Çdo njeri ka të drejtën e lirisë së shprehjes në gjuhën e vet në vendin e vet. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe për të marrë dhe dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë.”

Megjithatë, këtë ligj civilizues nuk e pranojnë krijesat e pa-civilizuara që vazhdimisht synojnë të na shtypin dhe terrorizojnë, okupatorët e trojeve tona, në rastin konkret liliputët sllavo-folës të FYROM-it.

Nazistët-fashistët-terroristët sllavo-ortodoks që gjenden në pushtet në atë shtet pa identitet FYROM, gjatë rrugës së tyre të fëlliqtë (përveç tjerash edhe me propagandën e “gazetarit” psikopat/pederast Vasko Evtov), manipulojnë opinionin sllavo-folës atje kinse u rrezikohet identiteti dhe ekzistenca nga gjuha prej më të bukurave dhe më të vjetrave në botë, ajo pellazge/ilire e shqiptarëve autokton. Dhe, ushtrojnë forcën, dhunën dhe terrorin fizik/psikik kundrejt çdo shqiptari që nuk nënshtrohet para këmbëve të tyre, për ta detyruar të veprojë ashtu siç i thonë.

Atentatorët e botës ballkanike janë ata pan-sllavistë/nazistë/fashistë/terroristë gënjeshtarë dhe manipulues me identitet të rrejshëm, që dëshirojnë dhe përgatisin turbullira dhe që me premtime boshe për demokracinë e mirëfilltë dhe për një mirëqenie të duhur edhe për shqiptarët autokton që banojnë aty qysh prej kohëve parahistorike, kërkojnë bashkëpunimin tonë në planet e tyre.

Dashuroni armiqtë tuaj, në rast se tregohet që miqtë tuaj janë një bandë bastardësh. Rrjedhimisht, me dekada të zhgënjyer nga premtimet boshe të zagarëve shqipfolës, 70.000 vota shqiptare shkuan më kot te LSDM e Zajakot Zajev, lepurit. “Njeriut i duhet një derr për të gjetur zhardhok këpurdhash”– më thoshte gjyshi im.

Demonstratat, një përpjekje për të shtuar një qëndrim ose prirje për ditën e caktuar në mënyrë të qartë ose të bujshme. Si rregull, ne po flasim për mitingje dhe tubime masive të llojeve të ndryshme, qëllimi në shumicën e rasteve është për të treguar qëndrimin e tyre në një çështje politike në mënyrë paqësore. Megjithatë, ka përjashtime, kur demonstratat ndodhin me qëllim për të provokuar përleshje me grupet tjera etnike, me ata të cilët konsumojnë një qëndrim politik tjetër, ose me policinë dhe mundësisht përfaqësues të tjerë të pushtetit ekzekutiv të shtetit. Si forcë politike dhe mjet trysnie, demonstratat kryesisht janë përdorur dhe përdoren nga të dyja lëvizjet radikale, e djathtë dhe e majtë. Në disa raste, veçanërisht të pushteteve kolonizuese që kryejnë terror shtetëror ndaj komuniteteve tjera etnike, përdoren si një pjesë e rëndësishme e përpjekjeve për të pushtuar dhe për të mbajtur pushtetin, siç veprojnë pan-sllavisti kriminel Nikola Gruevski dhe pedofili Gjorge Ivanov kriminel të ВМРО – ДПМНЕ.

***

Askush nuk mund të pres asgjë pozitive nga armiqtë e kombit që na urrejnë vetëm për shkakun se jemi shqiptarë. Prandaj të forcojmë radhët tona, që të përballojmë me sukses urrejtjen e egër të tyre, të trashëguar nga Karpatet.

Derisa armiqtë kolonizatorë, përfshirë “priftërinjtë” sllavo-ortodoks, ditën dehen nga vodka ruse të cilën Putin me zemërgjerësi ua dhuron falas pasi i ka kaluar afati i përdorimit, ndërsa natën demonstrojnë fuqishëm me pallje prej më të egrave kundër gjuhës dhe jetës së banorëve autokton të asaj pjese të Gadishullit Ilirik, shteti amë (dhe Kosova) nuk reagon aspak sepse është i zënë me protestat joracionale, gjegjësisht, luftës idiote për vetasgjësimin. Plaku Sali Berisha (PD) në vend që të tërhiqet përfundimisht nga shkatërrimi i mëtejshëm i Shqipërisë, me dorën e zgjatur të tij, Lulëziun, i bënë trysni Edi Ramës (PS) për të marr epërsinë, përpiqet të ua imponon kundërshtarëve dëshirën e tij, ashtu që pala tjetër ta ndien veten të shtrënguar për të lëshuar pe. Prandaj, Lulëzi Basha prej “çadrave të lirisë” u premton “Republikën e Re” shqiptarëve të manipuluar. Atë që Lulëziu nuk e thotë është fakti se motivimi i tij që çuditë dynjanë nuk është demokracia dhe patriotizmi por hakmarrja ndaj partisë në pushtet, sidomos Ramës, që në vitin 2013 me trotil ia hodhi në erë pallatin gjigant kriminel të ndërtuar në tokën e vjedhur nga prona shoqërore, duke masakruar pjesën më të bukur të bregdetit të Vlorës dhe pastaj regjistruar false në emër të vjehrrit.

https://www.youtube.com/watch?v=OoGWhPYRY-w

https://www.youtube.com/watch?v=MC9bAP2Ehj8

http://www.gazetadita.al/policia-blindon-vloren-neser-shembet-pallati-i-bashes/

Nuk është puna ime të them se PS është pak më e mirë se PD, ama bash tash nuk kemi kohë të dëgjojmë gjysmë të vërtetat e Bashës. Kemi probleme shumë më serioze me kolonizatorët pan-sllavistë. Prandaj ju demonstrues të ndershëm, lëshoni më çadrat dhe ikni menjëherë në shtëpi. Përndryshe do të humbet qenia jonë pasi disa prej jush ia keni kaluar edhe Charlie Chaplin-it si shakaxhinj.

***

Si fillon një përçarje?

Si një dobësi, një lot, që shumohet pashmangshmërisht. Tutje, tutje. Deri sa diçka ndahet në dysh.

Në Shqipëri, Kosovë dhe pjesën shqiptare të FYROM-it lufta për pushtet është intensifikuar deri aty ku gjithçka mund të ngjas. Në një vend ku populli është gati të vjedhë çdo gjë, shteti vetë është objekti i më të shkathëtit. Është mjaftë alarmante se situata përkeqësohet.

***

Pikëpamje të ndryshme, të njëjtin qëllim.

Ne duhet të pranojmë se shoqëria shqiptare është më e fragmentuar dhe e polarizuar se kurrë më parë. Ne duhet të pranojmë se ka pikëpamje të ndryshme në çështje politike dhe teologjike. Shumë prej nesh mendojnë se komuniteti ynë është i kërcënuar. Por, ne e vendojmë kërcënimin në vende të ndryshme.

Copëtimi dhe përçarja shqiptare është shumë e fortë sot.

Hapi i parë në procesin e përçarjes duket të jetë diçka me të cilën ju nuk mund të jetoni. A është me të vërtetë e pamundur për të jetuar me dallime të vogla? Zakonisht edhe dallimet janë të vogla në qoftë se ju shikoni në atë nga një pikëpamje objektive. E gjithë përgjigja është se dikush dëshiron një ndarje (përçarje), dëshiron për të mbledhur kopenë e tij dhe kur mundësia lind, e shfrytëzojnë atë dhe ndërhyjnë. Dhe, atëherë ndodh përçarja.

Në situata të tilla ju duhet të jeni të fortë dhe të qëndroni të patundur kundër përçarjes. Ne duhet të përpiqemi të jetojmë me ato dallime ose zgjidhur konfliktet duke treguar tolerancë vëllazërore dhe largpamësi, sepse qëllimi i armikut është: “Përçaj dhe sundo!” Ndërkaq obligimi jonë është që t`u sigurojmë fëmijëve, nipërve dhe mbesave tona një jetë me dinjitet jo në kurbet por në atdheun e vet.

Unë mendoj se kjo është rruga e kthimit nga fragmentimi, për t`u gjetur së bashku në komunitete më të mëdha, ku hapësira është krijuar për të jetuar si të ndryshëm me mendimet tona.

Ndërkaq, kur bëhet fjalë për religjionin, kishat dhe xhamitë duhet të kenë një gjuhë të përbashkët, gjithmonë duke ua bërë me dije kongregacioneve të veta që përherë Kombi është para fesë dhe se ai i që i thotë jo vetvetes nuk mund t`i thotë po Zotit. Gjithashtu priftërinjtë dhe hoxhallarët nuk duhet të jenë aq të fortë dhe dominues, sepse ajo formë e veprimit rezulton që besimtarët të mos munden t`u përshtaten rregullave të kulturës, identitetit dhe kohës sonë. Shqiptarët janë evropianë dhe jo aziatikë, dhe ne jetojmë në epokën elektronike e jo të deveve.

Të gjithë duhet të ndihen përgjegjës për të siguruar kufizimin. Shqiptarët duhet të jenë në gjendje të përdorin fjalë të tolerancës dhe respektit, të jenë të sinqertë ndaj njëri-tjetrit dhe të pëlqejnë njëri-tjetrin; si elemente për të mbledhë më shumë se sa të ndajnë, me sjelljen e tyre.